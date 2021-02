Biographie

The Prodigy évolue sur la corde raide en s'équilibrant de son étoffe artistique et de sa visibilité auprès du grand public avec plus de flair que n'importe quelle autre formation électronique des années 90. Tirant habilement parti du peu d'intérêt que les artistes électroniques accordent à leur image en mettant au premier plan leur leader symbolique Keith Flint, le groupe gagne les faveurs des amateurs de musique pop grand public via des prestations scéniques incendiaires dignes de l'atmosphère de la scène rave britannique des premiers temps, allant jusqu'à pencher dangereusement vers le grand spectacle de l'arène rock et la théâtralité punk. Avant même de se voir consacré comme le premier groupe de dance des foules alternatives, The Prodigy est déjà présent de manière significative dans les classements britanniques. © John Bush /TiVo