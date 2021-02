Biographie

Lancé par le fameux animateur de radio John Peel, le groupe pratique d'abord un rock lancinant, poisseux, à tendance punk expérimentale. Produits un temps par Steve Lillywhite, The Psychedelic Furs connaissent cependant un certain succès, notamment avec leur deuxième album Talk Talk Talk, en 1981. Leur disque suivant, Forever Now (1982), est produit aux États-Unis par Todd Rundgren. En 1986, ils connaissent une certaine vogue dans ce pays en faisant de leur chanson « Pretty in Pink » le thème majeur du film du même nom (1986). En 1987, Midnight to Midnight les fait connaître aux Etats-Unis. Le groupe continue d'enregistrer jusqu'au début des années 1990. 1992 sonne la fin du groupe, les frères Butler s'investissant dans le projet Love Spit Love avec Richard Fortus et Frank Ferrer. Ces derniers participeront à la reformation des Psychedelic Furs en 2000. Le groupe se produit sur scène tout au long de la décennie, mais ne satisfont pas l'attente des fans d'un nouveau disque studio... jusqu'en 2020, quand le groupe dévoile Made of Rain, produit par Richard Fortus. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020