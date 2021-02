Biographie

« Un nouveau groupe composé de vieux amis » : The Raconteurs est un groupe américain, a priori récréatif, formé en 2005 par les membres d'entités reconnues tel Jack White des White Stripes. Leurs deux albums, salués par la critique et le public, Broken Boys Soldiers en 2006 et Consolers of the Lonely en 2008, démontrent l'aptitude de ce super groupe d'un nouveau genre à embrasser, et embraser, divers styles de musiques. Le groupe sera pourtant laissé en jachère pendant de nombreuses années par un Jack White très occupé entre ses nombreux projets et sa maison de disque Third Man Records. Il faudra donc attendre 2019 pour apprécier le troisième album studio, Help Us Stranger. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2019