Biographie

The Rembrandts prend sa source en 1981 dans le groupe Great Buildings, dont Danny Wilde et Phil Solem sont membres. En 1989, ils forment ce duo pop rock qui fait parler de lui dès 1990 avec le single « Just the Way It Is, Baby ». L'album The Rembrandts (1990) bénéficie logiquement de ce début de popularité et se classe dans les charts de plusieurs pays. Plus discret par la suite, The Rembrandts touche le jackpot lorsque sa chanson « I'll Be There for You » devient le générique de la série Friends en 1995. Le single ressort en 1997 en France et en Europe où il s'impose dans la foulée de la diffusion de la série culte. Séparé en 1997, The Rembrandts ré-enregistre une partie de son répertoire en 2005 pour l'album Choice Picks. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015