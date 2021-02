Biographie

Alors qu'il est toujours bassiste du groupe de rock américain Weezer, Matt Sharp décide en 1995 de créer un projet parallèle du nom de The Rentals. Il s'associe dans la première mouture de cette formation à de multiples musiciens, ce qui deviendra finalement la marque de fabrique de The Rentals. Cherielynn Westrich (voix, clavier moog), Petra Haden (voix et violon), Rod Cervera (guitare), Tom Grimley (clavier moog), sont ainsi de l'aventure initiale, rejoints par le batteur de Weezer, Patrick Wilson, pour l'enregistrement d'un premier album, ironiquement baptisé The Return of The Rentals. Leur premier single, « Friends of P. », est un succès immédiat en radio et sur MTV, qui diffuse en boucle le clip. Par la suite, The Rentals effectuent des premières parties pour Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette, Blur et Garbage, mais ce soudain succès commence à irriter le leader de Weezer, Rivers Cuomo, qui demande à son bassiste et son batteur de se reconcentrer sur leur groupe principal. Si le batteur Patrick Wilson rentre dans le rang, Matt Sharp quitte Weezer et se dévoue désormais entièrement aux Rentals. En 1999 sort un second album, intitulé Seven More Minutes, avec l'arrivée de nouveaux musiciens : Rod Cervera (guitare), Petra Haden (qui prend la place de Cherielynn Westrich comme principale voix féminine), Jim Richards (en remplacement de Tom Grimley au clavier moog), Kevin March (à la batterie à la place de Patrick Wilson) et Maya Rudolph (voix sur deux chansons). Parmi les collaborateurs figurent aussi Donna Matthews (Elastica), Miki Berenyi (Lush), Tim Wheeler (Ash), et Damon Albarn (Blur). Les relations entre Rivers Cuomo et Matt Sharpe se pacifient enfin lorsque le premier co-écrit le titre « My Head » pour le groupe du second. Dans les années qui suivent, l'activité s'étiole quelque peu et il faut attendre 2005 pour que le groupe se reforme après quelques années de pause. Plusieurs singles seront dès lors publiés, avec de nouveaux mouvements de personnel, ainsi que deux albums, Songs About Time en 2009 et Lost in Alphaville en 2014, mais il faut ensuite attendre un nouveau chapitre discographique jusqu'à Q36 en 2020.