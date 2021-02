Biographie

Mêlant angoisse existentielle adolescente, urgence punk et profonde sensibilité, les Replacements comptent parmi les formations les plus choyées de l'underground américain des années 80. Formé à Minneapolis en 1979 autour de l'auteur-compositeur-interprète Paul Westerberg, le groupe émerge de la foisonnante scène post-hardcore locale, trouvant ses marques sur Hootennany (1983), deuxième album notamment porté par "Within Your Reach", avant de valider son orientation sur Let it Be (1984), premier chef d'oeuvre porteur des classiques "I Will Dare" ou "Unsatisfied" puis d'enfoncer le clou avec Tim (1985) et les singles "Swingin Party" et "Left of the Dial". Suite à Pleased to Meet Me (1987), défendu par "Can't Hardly Wait" et "Alex Chilton", Westerberg entame une carrière solo tandis que le groupe se sépare après deux derniers efforts. © TiVo