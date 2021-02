Biographie

Pour la majorité des amateurs de musique, The Residents est un quatuor vêtu en queue de pie au visage masqué par des globes oculaires. Au-delà de l'image, le groupe originaire de San Francisco est l'un des plus originaux et novateurs de l'histoire du rock. Formé en 1966 mais apparu en pleine vague no wave à la fin de la décennie suivante, The Residents laisse s'échapper un style unique flirtant avec le jazz, la musique électronique, le classique et l'easy listening. Ce melting-pot qui abrite une vision satirique de la société américaine et divers projets multimédia ambitieux se complaît à détourner toutes références et est à l'origine d'une cinquantaine d'albums iconoclastes, hétéroclites, conceptuels et débridés. Certains d'entre eux comme The Third Reich'N'Roll (1976), Eskimo et Commercial Album (1979), Mark of the Mole (1981), Freak Show (1990) ou Gingerbread Man (1994) font déjà partie du patrimoine de la musique américaine d'avant-garde. En 2017, quatre ans après Mush-Room, le groupe aux musiciens anonymes produit un nouvel album baptisé The Ghost of Hope. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017