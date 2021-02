Biographie

Trompettiste américain né à Waco (Texas) le 16 octobre 1969 et décédé à New York le 2 novembre 2018, Roy Hargrove fut l'un des musiciens de jazz les plus acclamés dans sa spécialité. Influencé par le courant hard bop, l'un des « young lions » de sa génération reçoit un accueil chaleureux pour son premier album Diamond in the Rough (1991) et les suivants, composés de reprises et de créations, le protégé de Wynton Marsalis déploie un jeu à la fois énergique et sensible qui lui permet d'exceller, tant dans un style traditionnel sur Moment to Moment (2000) ou Earfood (2008), que dans la musique cubaine avec le pianiste Chucho Valdés sur Habana (1998) ou le funk, à la tête de The RH Factor sur Hard Groove (2003) et Distractions (2006). Habitué des scènes européennes (du New Morning au festival de Marciac), il cesse d'enregistrer après Emergence (2009), connaissant des problèmes de santé et combattant son addiction à la drogue. Il décède d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2018