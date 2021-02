Biographie

The Rodeo est le nom d'emprunt de la chanteuse française prénommée Dorothée, connue aux Etats-Unis pour son hit « On the Radio » qu'elle joue dans divers festivals. Après ces péripéties, l'album Music Maelström (2010) la révèle dans son pays. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015