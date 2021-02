Biographie

Mené par le chanteur Hugo Mudie (Yesterday’s Ring), ce groupe hardcore/punk rock montréalais créé en 1999 a acquis une notoriété underground croissante jusqu’à l’annonce de sa dissolution en 2012. Sous l’influence de formations punk anglaises ou américaines (Leatherface, Jawbreaker, From Ashes Rise), The Sainte Catherines ont entre autres fait paraître Dancing for Decadence, premier album québécois signé aux États-Unis sous Fat Wreck Chords, et Soda Machine, lauréat du prix GAMIQ de l’album punk de l’année. Sur la scène québécoise, ils ont collaboré avec les Vulgaire machins en plus de tourner intensivement dans une quinzaine de pays. En septembre 2019, à l’occasion du festival Pop Montréal, ils ont effectué un spectacle-retrouvailles.