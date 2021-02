Biographie

Constitué des frères Hubert et Julien Chiasson (chant, guitares et claviers), de Rémi Bélanger (batterie, percussions) et de Samuel Renaud (basse), The Seasons voit le jour en 2011, au moment où ces musiciens décident de répéter des compositions de leur cru dans la maison familiale, à Beauport, en banlieue de Québec (Canada). Au fur et à mesure des concerts, le bouche-à-oreille fait son office et le groupe ressent vite le besoin de s'armer d'un clip pour promouvoir sa chanson « Apples » sur YouTube. Bientôt, ils enregistrent leur premier EP autoproduit, Velvet, composé de sept titres et sorti au mois de juin 2013. Celui-ci attire l'attention des médias qui surveillent The Seasons comme le lait sur le feu en 2014, dans l'attente d'un premier album, intitulé Pulp et qui paraît finalement en 2015. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019