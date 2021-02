Biographie

Né dans le sillage de The Specials en 1979, The Selecter participe au retour en vogue du ska et collecte les succès avec son premier album Too Much Pressure sorti la même année et les hits « The Selecter », « On My Radio », « Three Minute Hero » ou « Missing Words ». La formation emmenée par la chanteuse Pauline Black et le guitariste Noel « Neol » Davies restera fidèle à la musique jamaïcaine tout au long d'un parcours chaotique, entre séparations, reformations et scission en deux entités distinctes. En 2015, le groupe de Pauline Black revient avec l'album Subculture. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015