Biographie

Deux jumelles brunes (Marge et Mary-Ann Ganser) et deux sœurs blondinettes (Mary et Betty Weiss) ont pris l'habitude de chanter ensemble depuis l'école. La mode est alors aux groupes de filles (The Chantels, The Chiffons). Repérées par le label Kama Sutra, The Shangri-La's travaillent avec le producteur George « Shadow » Morton, qui leur compose des hits sur mesure. « Leader of the Pack », petite perle de performance vocale, et premier « concept single » (chanson construite comme un film), sera l'un des plus gros succès de l'année 1964. © ©Copyright Music Story 2015