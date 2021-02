Biographie

Né sur les bancs de l'école, ce groupe de quatre filles marque l'aube des années 60 sur les radios américaines. Avec un mélange de soul légère et de causeries frivoles (« Will You Love Me Tomorrow », « Mama Said », « Foolish Little Girl », « Tonight's The Night », Sha La La), elles incarnent l'archétype du groupe adolescent à la mode. Leurs admirateurs sont néanmoins prestigieux : Dionne Warwick, les Beatles, Manfred Mann. En France, elles inspirent la jeune yé-yé Sheila. Leur swing sera pourtant détrôné dès 1963 par les Chiffons, Angels et autres Ronettes. Elles se séparent en 1972. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015