Biographie

Duo britannique formé par Ben Earle, chanteur, pianiste et guitariste, et Crissie Rhodes, chanteuse, The Shires distille sa country-pop depuis 2013. Leur amitié se noue à la faveur d'une rencontre dans le cadre du télé-crochet The X Factor. Crissie, jusque là, écume les pubs et les mariages, tandis que Ben Earle opère en solo, assurant la première partie de KT Tunstall sur sa tournée. Les deux candidats malheureux décident d'associer leurs talents et enregistrent un premier single, « Nashville Grey Skies », publié en avril 2014. Le groupe rejoint ensuite Nashville pour travailler sur son premier opus studio, Brave. Celui-ci voit le jour en mars 2015 et file directement vers la pole position des charts country britanniques tout en séduisant le grand public puisqu'il se positionne dans le top 10 des meilleures ventes. Une première partie des Corrs plus tard, le groupe ne tarde pas à concevoir son deuxième album. Intitulé My Universe, il creuse le sillon d'une country contemporaine mélodique et solidement charpentée. Publié en septembre 2016, il est accompagné des singles « Beats to Your Rhythm » et « My Universe ». Dans les charts, le disque est à la parade, s'emparant de la première place des charts country et montant sur la troisième marche du podium pour le classement général britannique. Accidentally on Purpose, son successeur, suit exactement le même chemin en 2018, flanqués qu'il est de ses singles « Guilty », « Accidentally on Purpose » et « Echo ». Sans jamais desserrer l'étreinte avec son public, le groupe ne se donne pas le temps de souffler, et, à peine sa nouvelle tournée bouclée, enchaîne avec l'enregistrement d'un nouvel album, Good Years, qui voit le jour en mars 2020.