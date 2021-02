Biographie

Au début étaient The Skatalites. C'est ainsi que pourrait commencer toute histoire de la musique jamaïcaine. Créateurs du ska, inspirateurs du rocksteady, pères du reggae, guidés par le jazz, The Skatalites sont un monument musical à eux-seuls. Actifs dès 1954 et prenant le nom de The Skatalites en 1964, le groupe est surtout reconnu pour sa fabuleuse section de cuivres, composée à l'origine de Tommy McCook (Saxophone, trompette, flûte), Roland Alphonso (Saxophone), Don Drummond (Trombone), Lester Sterling (Saxophone) et Johnny "Dizzy" Moore (Trompette). The Skatalites enchaîne alors les tubes (« Man in the Street », « Guns of Navaronne ») et crée un style qui inspire la jeune génération de The Wailers à Toots Hibbert. Assoupi en 1969 après la mort tragique de Don Drummond, The Skatalites se reforme en 1983 et connaît le succès sur toutes les scènes du monde. Avec Lester Sterling comme unique survivant, The Skatalites perpétue toujours la légende née de Ska Authentic (1964). Le récent Roots Party (2003) et les compilations Foundation Ska (1996) et The Legendary Skatalites in Dub (2001) sont significatifs d'un style qui ne connaît pas l'usure du temps. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015