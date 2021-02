Biographie

Les Smiths furent une figure majeure du renouveau du rock anglais dans l'Angleterre des années 80. Sa naissance remonte à 1982, et plus exactement à la rencontre entre Steven Patrick Morrissey et Johnny Marr. Le premier est écrit des textes et chante, le second est un guitariste et compositeur à la recherche d'un parolier. L'entente est immédiate et le duo est rapidement augmenté de deux nouveaux membres : un ami de Johnny Marr, le bassiste Andy Rourke, et le batteur Mick Joyce, qui a déjà fait l'expérience de la scène punk. C'est alors que les quatre jeunes hommes se donnent le nom de The Smiths, commencent à se produire ensemble sur scène pour finalement accoucher d'un premier single, Hand In Glove, titre innovant qui s'attire ainsi la faveur du public. Il annonce un premier album éponyme qui sera lui aussi couronné de succès, à une époque où l'indie anglaise souffre de la disparition de ses éléments-phares (Sex Pistol, Joy Division). Les Smiths qui représentent un certain apaisement après les bourrasques punk et new wave, renouent avec les influences sixties et seventies qui ont trop longtemps fait l'objet d'un rejet de la part de leurs prédécesseurs. C'est ainsi que les jeunes membres du groupe n'hésitent pas à s'inspirer de la guitare des Byrds, du lyrisme du Velvet Underground. Morrissey se fait également une spécialité d'écrire des paroles poétiques et originales, oscillant entre intimisme et pamphlet, à une époque où le texte est souvent oublié au profit de la mélodie. Autant d'éléments qui permettent aux Smiths de créer leur propre univers, univers qui s'affirme encore un peu plus dans leur deuxième album : Meat Is Murder. Le disque The Queen Is Dead achève la consécration : c'est un véritable chef-d'ouvre qui montre la capacité inédite (mais souvent imitée) du groupe à créer de la beauté sur les ruines d'une Angleterre meurtrie. En 1987 s'annonce un quatrième opus, Strangeways, Here We Come. Mais un chagement de label, la popularité croissante de la figure de Morrissey au détriment des autres et surtout les envies d'ailleurs de Johnny Marr semblent le vouer au sort de dernier album. Il paraît en effet à titre « posthume » en 1987 puisque le guitariste annonce son départ avant même la sortie du disque. Le live Rank permet un sursis qui ne trompe personne : la carrière des Smiths est bel et bien terminée. Leur carrière, mais pas leur influence sur les jeunes groupes qui leur succèdent... © Qobuz