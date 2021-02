Biographie

Formés en 2009, les Sore Losers sont un groupe de rock flamand proposant un rock garage mâtiné d'influences blues, folk et country. Repéré via le Humo Rock Rally édition 2010, il signe un premier album éponyme dès la fin de la même année, album dont le succès mène le groupe sur des scènes toujours plus grandes, de festivals en tournées. C'est en 2014 qu'il revient avec un deuxième effort, Roslyn, emmené par le single "Working Overtime". © Olivier Duboc /TiVo