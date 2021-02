Biographie

« Le groupe le plus admiré de Mick Jagger, des Animals, et de Manfred Mann » : c’est en ces termes que les tabloïds du mois de mai 1964 évoquent le Spencer Davis Group.Quelques standards : « Keep On Running », « Somebody Help Me », « Gimme Me Some Lovin' », et une révélation, le prodigieux chanteur et organiste Steve Winwood (à ses débuts à peine âgé de seize ans) plus tard, ce fleuron du rhythm and blues britannique a amplement démontré que, lorsqu’on est adolescent, à Birmingham, et dans les années 60, mieux vaut chanter comme un Noir. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015