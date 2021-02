Biographie

Groupe de gospel le plus célèbre de l'ère moderne, cette formation familiale est conduite par Roebuck « Pops » Staples, qui est entouré de quatre de ses enfants, Mavis, Pervis, Cleotha et Yvonne. Leur originalité repose d'abord sur leur interprétation du répertoire sacré, respectant toutes les nuances vocales propres au genre, tout en s'appuyant sur une instrumentation et des schémas rythmiques en vigueur dans le rhythm'n'blues et la pop (leur chanson « This May Be The Last Time » inspirera la chanson des Stones, « The Last Time »). Cette combinaison obtiendra son meilleur rendement sur le label Stax, pour lequel ils gravent, au début des années 70, leurs plus mémorables chansons, dont « Respect Yourself » et « I'll Take You There ».