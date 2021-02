Biographie

Formé à la fin des années 2010 autour de Tom Dice et Kato Callebaut, tous deux actifs au cours de la décennie précédente, le duo belge The Starlings apparaît en 2019 avec une recette anglophone aux accents americana déclinée sur les singles "Mine", "Bury a Friend", "Never Alone" et "On My Way" avant de participer en 2020 à l'émission à succès de VTM Liefde voor muziek. Paru en mai 2020, le premier album du projet, Don't Look Back, regroupe l'ensemble de ses prestations dans ce cadre très en vue ainsi qu'une série de nouveaux titres parmi lesquels le single "My Town", participant à le propulser en seconde position de l'Ultratop flamand. © TiVo