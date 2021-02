Biographie

The Stone Roses voit le jour à Manchester, en 1984, sous l'impulsion du guitariste John Squire et du bassiste Ian Brown. Alternativement baptisé The Patrol, The Waterfront et English Rose, le groupe adopte son nom définitif à la veille d'une tournée à l'étranger. Les postes définitifs se mettent rapidement en place avec l'arrivée de Pete Garner à la basse, qui libère Ian Brown de ce poste, lequel peut prendre en charge le chant, puis celle de Mani, qui remplace Pete Garner. Reni complète la formation à la batterie. C'est cette équipe qui commet l'un des albums les plus influents de la fin du XXème siècle pour le rock britannique : The Stone Roses (1989). Il sera également fondateur pour la scène dite Madchester, dont The Stone Roses partage la tête avec Happy Mondays. Leur style porte la signature du mouvement : un parfait mélange entre le rock et la house, terrain idéal pour l'expérimentation des drogues. C'est justement ce fléau, conjugué à des relations exécrables avec la maison de disques du groupe, qui va saborder la préparation du deuxième album, Second Coming, accueilli très froidement par la critique et le public. En octobre 1996, le groupe jette définitivement l'éponge après plusieurs défections parmi les membres. La reformation de The Stone Roses en 2012 a valeur d'évènement, le groupe établissant un record de rapidité pour les ventes des trois premiers concerts marquant leur retour... à Manchester : une heure pour 200 000 places. Mis en confiance par cet accueil vertigineux, The Stone Roses reprend le chemin des studios et publie avant l'été 2016 deux nouveaux singles, les premiers en vingt-deux ans : « All for One » et « Beautiful Thing ». © ©Copyright Music Story Thibaut Losson 2016