Biographie

Apparu en pleine vague punk avec l'album Rattus Norvegicus (1977), le groupe originaire de Guildford (Surrey, Royaume-Uni) évolue vers le post-punk puis la new wave et connaît un succès massif avec le classique « Golden Brown » (1982). Constitué de fortes personnalités avec son bassiste Jean-Jacques Burnel et son guitariste Hugh Cornwell qui se partagent le rôle de chanteur, le claviériste Dave Greenfield et le batteur Jet Black, le groupe qui entretient une réputation sombre et violente traverse le temps et enregistre dix-sept albums studio jusqu'en 2012, dont certains ont marqué leur époque comme No More Heroes (1977), Black and White (1978), The Raven (1979), The Gospel According to the Meninblack (1981), La Folie (1981), Feline (1983), Aural Scuplture (1984) et Dreamtime (1986). Avec trente-neuf titres classés dans les cent meilleures ventes, The Stranglers a établi un répertoire où le rock rageur de « (Get a) Grip (on Yourself) », « Peaches » ou « Nice'n'Sleay » et les tubes internationaux « Strange Little Girl » et « Always the Sun » forment un ensemble hétérogène apprécié sur les nombreuses compilations publiées par les labels United Artists et Epic. Le départ de Hugh Cornwell en 1990 marque une nouvelle étape pour le groupe qui engage le chanteur Paul Roberts et le guitariste John Ellis, puis Baz Warne, qui occupe les deux fonctions après l'album Norfolk Coast (2004). Deux autres albums suivent, XVI (2006) et Giants (2012), avant le décès de Dave Greenfield, atteint par le virus Covid-19, le 3 mai 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020