Biographie

Groupe d’artistes de couleur noire ayant connu le plus grand succès dans les années 60s, the Supremes ont été, pendant un temps, jusqu’à faire de l’ombre aux Beatles avec leur immense aura commerciale, parvenant à amener à l’affilée cinq singles à la place de numéro un. Le " révisionnisme " de certains critiques a parfois sous-évalué l’œuvre des Supremes. Indéniablement, il y avait autant de pop que de soul dans les tubes de the Supremes, certains de leurs plus grands tubes étaient un peu stéréotypés, et ces artistes sont probablement celles qui ont le mieux su infiltrer les goûts et les postes de télévision de l’Amérique moyenne. Cela ne discrédite en rien leur œuvre extraordinaire ni leur superbe musique. © Richie Unterberger /TiVo