Biographie

Connu pour le classique du surf rock « Wipe Out », classé n° 2 en 1963, le groupe The Surfaris se forme l'année précédente au lycée de Glendora, en Californie. La formation instrumentale comprend alors les guitaristes Jim Fuller et Bob Berryhill, le batteur Ron Wilson et la bassiste Pat Connolly, remplacée par Ken Forssi, futur membre du groupe psychédélique Love. Le succès de ce premier simple avec « Surfer Joe » en face B est tel, un million d'exemplaires vendus, qu'il incite de nombreux étudiants à s'emparer de guitares électriques. Sans retrouver l'engouement du public, The Surfaris, qui compte ensuite dans ses rangs le saxophoniste Jim Pash, enregistre plusieurs albums dans le même style entre deux tournées, jusqu'aux départs de Pat Connolly en 1965 et de Jim Fuller l'année suivante. Il n'obtient qu'un autre hit mineur avec le titre « Point Panic ». Après le décès de Ron Wilson d'une tumeur au cerveau le 12 mai 1989, Bob Berryhill reste le seul membre actif du groupe, qui se produit encore sur scène dans les années 1990 et enregistre à l'occasion au cours de la décennie suivante sous le nom de Bob Berryhill's Surfaris. Jim Pash décède d'une crise cardiaque le 29 avril 2005 et Jim Fuller le 3 mars 2017, deux ans après la parution de l'album The Surfaris Hurley Sessions. Des dizaines de compilations n'ont cessé depuis d'entretenir la réputation de The Surfaris parmi les groupes instrumentaux de l'éphémère courant surf rock. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020