Biographie

The Tallest Man on Earth, Kristian Matsson à l'état civil, est un songwriter folk suédois, apparu en 2008 avec un premier album remarqué, Shallow Grave. Quatre ans plus tard, le « Bob Dylan suédois », né en 1983, revient avec The Wild Hunt (2010) et un troisième album qui recueille les louanges de la critique, There's No Leaving Now (2012). En 2015, le pensionnaire du label Dead Oceans livre Dark Bird Is Home. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015