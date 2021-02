Biographie

Grâce à leurs chorégraphies très travaillées et leurs harmonies encore plus ciselées, the Temptations font autorité en tant que groupe vocal masculin des années 60 ; l’une des formations les plus élastiques du label Motown, ils abordent avec le même flair une pop exubérante et une funk politiquement chargée et font face avec une dignité et une grâce rares à un courant très marqué d’évolution des goûts personnels et des habitudes de consommation. En 1964, leur tube pop fracassant "The Way You Do the Things You Do" a été le premier d’une série de 37 tubes classés au Top 10. Vers 1967, Norman Whitfield assure totalement le contrôle de la production, et leurs disques deviennent encore plus directs et musclés. © Jason Ankeny /TiVo