Biographie

Issu de la scène post-punk britannique du tournant des années 1980, le groupe The The tourne autour de la figure centrale qu'est son auteur, compositeur et interprète Matt Johnson, seul membre d'origine subsistant au bout de quatre décennies. Un premier album d'ailleurs crédité à son seul nom voit le jour en 1981, avant de trouver son plus grand succès deux ans plus tard avec l'album Soul Mining, incluant les succès « This Is the Day » et « Uncertain Smile ». Assimilé au courant synthétique new wave, le groupe change d'orientation musicale au fil des albums, s'orientant vers le rock alternatif et radical sur Infected (1986), recrutant le guitariste Johnny Marr (ex-The Smiths) sur Mind Bomb (1989) et Dusk (1993), puis rendant hommage au héros maudit de la country Hank Williams sur Hanky Panky (1995). En 2000, NakedSelf, le dernier album classé, aborde le rock industriel, avant que The The ne se consacre aux bandes originales de films, Tony en 2010, Moonbug en 2012 et Hyena en 2015. Cinq ans plus tard, une cassette d'essais datant des débuts est retravaillée par Matt Johnson et commercialisée sous le titre See Without Being Seen (2020). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020