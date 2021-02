Biographie

The Toxic Avenger (1985) est un film d'horreur parodique, la musique de celui qui avance masqué sous le nom de The Toxic Avenger n'a rien d'une parodie. Le Parisien Simon Delacroix porte un masque sur scène et se fait connaitre avec son troisième maxi « Toxic Is Dead ». Musicalement, The Toxic Avenger pratique un electro entre house et rock, d'une efficacité qui n'a rien à envier à Justice. Le titre « N'importe comment » avec des vocaux de OrelSan, peut faire penser à du Helmut Fritz ou du Make the Girl Dance. Le maxi Angst en novembre 2010 préfigure la sortie d'un premier album. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015