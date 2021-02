Biographie

L’affaire ne durera que de 1988 à 1990 mais, au regard de son casting, marquera bien des esprits. Et quel casting ! Difficile d’égaler les Traveling Wilburys niveau « supergroup » : Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et Roy Orbison ! Qui dit mieux ? Et pourtant, aucune planification marketing à l’origine de cet éphémère quintet… En 1988, Harrison demande en effet à Dylan d'utiliser son studio à Los Angeles pour enregistrer sa chanson Handle With Care. L’ancien Fab Four embarque avec lui Roy Orbison et Jeff Lynne d’ELO, avec qui il déjeunait ce jour-là. Dans les parages, le Zim et Tom Petty se joignent à la séance. Les Traveling Wilburys étaient nés ! Produit par Lynne et Harrison et publié en octobre 1988, Traveling Wilburys Vol. 1 est une merveille jonglant à la perfection entre nostalgie et modernité. Merveille car proposant des chansons cinq étoiles (si tous mirent la main à la pâte, Dylan en fournit ici la majorité). Et puis l’association de deux organes aussi distincts que ceux de Dylan (souvent rayé justement pour sa voix) et d’Orbison (une vraie Rolls vocale !) est une idée de génie. Fusionnant le bagage apporté par chaque membre, le rock’n’roll servi tout au long de ce disque est un vrai rêve éveillé.A peine deux ans après avoir publié leur premier album, les Wilburys remettent le couvert au printemps 1990. Une suite au titre un brin farceur (Vol.3 et non Vol.2 comme la logique l’aurait voulu) marqué par la perte d’un de ses membres fondateurs, Roy Orbison, décédé en décembre 1988. Reste donc à bord tout de même Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty et Jeff Lynne. Un événement qui rend ce deuxième album un brin moins essentiel même s’il demeure un grand disque de classic rock. Les quatre légendes abordent ce deuxième opus de manière plus puissante, les guitares prenant le contrôle des hostilités d’entrée de jeu. Comme précédemment, chacun participe à l’écriture, Dylan mettant là encore les bouchés doubles. © MD/Qobuz