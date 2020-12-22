The United States Army Field Band
Albums
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The Aaron Copland Collection
The United States Army Field Band
2013
2015 Midwest Clinic: The United States Army Field Band & Soldiers' Chorus, Concert 2 (Live)
The United States Army Field Band
2016
Let's Go to the Movies!: Popular Music Selection from Movies
The United States Army Field Band
2013
United States Army Field Band: The Legacy of Robert Russell Bennett
The United States Army Field Band
2011
United States Army Field Band and Chorus: Call To Duty
The United States Army Field Band
2011
United States Army Field Band: Strength of the Nation
The United States Army Field Band
2011
Midwest Clinic 2008 (The 62nd Annual) - United Staes Army Field Band
The United States Army Field Band
2012
United States Army Field Band: Mi Alma Latina
The United States Army Field Band
2011
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The United States Army Field Band