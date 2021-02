Biographie

Originaire de l'Utah, The Used naît avec l'émergence de la mouvance emo aux Etats-Unis. Empruntant un raccourci entre le hardcore et le heavy metal, le groupe de Bert McCracken empile les disques d'or depuis The Used en 2002 et In Love and Death en 2004. En 2009 sort leur quatrième opus, Artwork. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015