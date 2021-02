Biographie

Formé en 2012 via YouTube par James McVey et Bradley Simpson, The Vamps est un groupe de teen-rock britannique dont le regard se porte sur les productions américaines, que ce soit à travers des clips évoquant road movies et autres Project X ou à travers une musique à cheval entre productions Disney et pop-punk des années 1990/2000. Meet the Vamps, premier album du groupe, voit le jour en 2014, porté par les singles "Can We Dance" et "Wild Heart". © TiVo