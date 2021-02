Biographie

Formé à Londres en 2001 par Finn Andrews, fils du claviériste de XTC Barry Andrews, The Veils signe avec le label Blanco y Negro qui publie ses premiers singles, suivis par quatre albums sortis chez Rough Trade : The Runaway Found (2004), co-produit par Bernard Butler de Suede, Nux Vomica (2006), Sun Gangs (2009) et Time Stays, We Go (2013). Le groupe de rock alternatif connaît quelques changements de musiciens jusqu'au cinquième album Total Depravity (2016), qui comprend la participation du producteur El-P. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016