Biographie

Longtemps acclamé comme l’un des groupes les plus innovants et les plus fascinants de la scène pop britannique contemporaine, the Verve s’est acquis un public international en 1997 avec le succès instantané du morceau classique"Bittersweet Symphony." L’ascension du groupe a été l’aboutissement d’un long et laborieux voyage qui a commencé à l’aube de la décennie puis a marqué une longue pause avec de multiples procès et une consommation intensive de drogues. the Verve a créé l’une des productions musicales les plus complexes et les plus enrichissantes du rock & roll moderne et ce, bien avant que la majorité du public n’ait seulement entendu parler de leur existence. © Jason Ankeny /TiVo