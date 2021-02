Biographie

Figure la plus transcendante et emblématique du reggae, Bob Marley est le premier artiste jamaïcain à être devenu une superstar internationale, faisant connaître la musique de son île natale jusqu’aux coins les plus éloignés du globe. Sa musique exprime les souffrances quotidiennes du peuple jamaïcain ; elle capture de façon frappante non seulement le sort de ce pays pauvre et opprimé, mais aussi la fervente spiritualité qui a toujours fait sa force. L'héritage qu'il a laissé continue de vivre non seulement par le biais de la musique de sa famille élargie, mais aussi à travers des générations d'artistes dans le monde qui ont été touchées par son génie. © Jason Ankeny /TiVo