Biographie

Sorte de "super-groupe" du rock alternatif US, The Walkmen s'est formé en 2000 avec des membres de Jonathan Fire*Eater de New York (Paul Maroon (guitare, piano), Walter Martin (orgue/basse), et Matt Barrick (batterie)) et de The Recoys de Philadelphie ( Peter Bauer (basse/orgue) et Hamilton Leithauser (chant, guitare)). Le premier résultat de cette union est le manifeste post-punk revival Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone sorti en 2002 et acclamé par la critique malgré des ventes modestes. La reconnaissance vient plutôt d'Angleterre qui intègre dans ses charts en 2004 Bows + Arrows. En mai 2006, sort A Hundred Miles Off qui parvient à la troisième place du classement "heatseekers" du Billboard. Le groupe sacrifie alors à la tradition de l'album de reprises avec "Pussy Cats" Starring the Walkmen où il dévoile ses influences de Bob Dylan à Harry Nilsson en passant par Johnny Thunder. You & Me en 2008 confirme The Walkmen parmi les groupes de référence du moment en rock alternatif. Poursuivant sur la voie du succès, The Walkmen sort Lisbon (2010) et Heaven (2012) avant de décréter une mise en pause courant 2014.