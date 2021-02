Biographie

Filon inépuisable, les boys band trouvent une nouvelle jeunesse avec les Britanniques de The Wanted. Formé en 2009 à la suite d'un casting, le groupe est composé de quatre Anglais et d'un Irlandais. Son premier titre « All time Low » est numéro un en Angleterre, et l'album The Wanted sorti la même année est bien classé en Grande-Bretagne et en Irlande. « Glad You Came » est un hit mondial de pop dance en 2011, tandis que l'album Battleground sorti le 4 novembre s'annonce comme une valeur montante de 2012. La baisse de popularité de Word of Mouth en 2013 est fatale au groupe qui se sépare en janvier 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019