Biographie

Il aura donc dû attendre de franchir la trentaine et de publier son troisième album sous le nom de The War On Drugs pour que son talent soit enfin reconnu. Avec Lost In The Dream, paru en mars 2014 sur le label Secretly Canadian, Adam Granduciel semble enfin entrer dans la cour des grands, se retrouvant dans le Top 5 de quasiment tous les référendums de fin d’année des grands médias anglo-saxons, papier ou web.Né Adam Granofsky à Dover dans le Massachussetts en 1980, le cerveau de The War On Drugs forme son groupe en 2005. Son pote Kurt Vile est alors de la partie mais s’engagera rapidement dans une carrière solo. Trois ans plus tard, l’album Wagonwheel Blues donne une identité musicale à The War ON Drugs. Des contours qui s’affinent en 2011 avec Slave Ambient. Un rock où s’entrechoquent les influences de grands noms classiques comme Bruce Springsteen, Tom Petty, Neil Young et Bob Dylan mais que Granduciel emmaillote dans un halo guitaristique onirique, parfois planant voire psychédélique…Installé à Philadelphie depuis plus d’une décennie, Adam Granduciel a trouvé son propre son, digérant toutes ses pesantes et impressionnantes influences. Un son qui brille de mille feux au cœur de Lost In The Dream. Difficile de trouver meilleur titre tant le rêve et l’errance suintent de ce rock’n’roll envoûtant comme jamais…© MZ/Qobuz