Biographie

Dans les années 80, les Waterboys de Mike Scott émergent sur la scène écossaise avec un style auto-proclamé "Big Music", du nom de l'un de leurs titres, reflétant l'écriture épique de Scott et la force évocatrice de la musique du groupe. This Is The Sea (1985) et Fisherman's Blues (1988), portés par des titres comme "The Whole of the Moon", "Spirit", "And a Band on the Ear" ou "Don't Bang the Drum", achèvent la métamorphose d'un Waterboys emprunt d'influences celtiques vers une forme plus conventionnelle mais ayant comme fil rouge la remise en question systématique d'un Mike Scott unique maître à bord et prenant un plaisir non dissimulé à apparaître là où l'on ne l'attend pas, et ce depuis les années 90. © TiVo