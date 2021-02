Biographie

The Wedding Present est l'un des groupes les plus recommandables de la scène rock alternative britannique des 30 dernières années. Grâce à des albums comme Watusi (1994) ou Take Fountain (2005), le groupe emmené par David Gedge est l'un des plus dignes successeurs de toute une époque entre rock indépendant british (The Smiths) et pop raffinée... Après trente ans de carrière, le groupe semble plus solide que jamais, reformé depuis plus d'une décennie et parvient encore à être inventif avec son neuvième album, Going, Going...., un projet alliant musique et vidéo. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2016