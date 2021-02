Biographie

Chanteur de R&B originaire de Toronto, The Weeknd se distingue par son flow et son timbre de voix à mi-chemin entre Drake et Jeremih. Abel Tesfaye est né en 1990 dans l’Ontario a a grandi bercé par la soul, le hip-hop, le funk, l’indie rock et le post-punk. A l’âge de 17 ans, il décide de quitter l’école et de partir de chez lui un weekend, pour ne jamais revenir. Son nom de scène, dont il a dû changer l’orthographe (un groupe canadien s’appelle déjà The Weekend), provient de cette anecdote. Déterminé à percer dans le milieu de la musique, Tesfaye joue régulièrement dans des bars, des clubs, et même dans la rue. C’est grâce à des publications sur Internet qu’il commence à se faire un nom et des grands médias commencent à parler de lui (Rolling Stone, New York Times…). Sa première mixtape The House of Balloons voit le jour en 2011 et est acclamée par la critique. Il dévoile la même année deux autres mixtapes accessibles gratuitement : Thursday et Echoes of Silence. Ces différentes sorties lui permettent de se forger un personnage énigmatique et sombre. En 2012, The Weeknd signe chez Republic Records suite à sa performance au festival Coachella et publie un album compilant ses meilleurs titres intitulé Trilogy. Son premier disque officiel en solo arrive en 2013 sous le nom de Kiss Land, qui grimpe en haut des charts grâce notamment à la participation de Drake sur le titre Live for. C’est ensuite avec des singles non inclus sur ses albums que The Weeknd devient de plus en plus populaire, comme la chanson Love Me Harder (en featuring avec Ariana Grande) qui sort en 2014 et fait partie des plus grands succès de l’année. C’est ensuite avec les singles The Hills et Can’t Feel My Face que The Weeknd s’impose en 2015 comme l’une des figures majeures du R&B actuel. L’album Beauty Behind the Madness sort la même année.Le 21 septembre 2016, The Weeknd sort son troisième album studio Starboy, avec des collaborations de Daft Punk Lana Del Rey et Kendrick Lamar. En mars 2018, il sort son premier EP intitulé My Dear Melancholy et revient en 2020 avec son quatrième long format After Hours. LG/Qobuz