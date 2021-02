Biographie

Connu pour ses succès de discothèque « And the Beat Goes On », en plein ère disco (1980), et « Rock Steady » (1987), tous deux numéros un, The Whispers est pourtant l'un des plus anciens groupes vocaux américains encore en activité avec un parcours entamé en 1964 à l'époque de The Temptations. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015