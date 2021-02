Biographie

Le duo de rock minimaliste the White Stripes, originaire de Détroit, se compose de Jack White, guitare et chant, et de Meg White, à la batterie. Il se forme en 1997 dans l’idée de faire une musique rock & roll toute simple. De leur thème récurrent du bonbon à la menthe rouge et blanc, de leur premier album éponyme et de leurs prestations scéniques à leur style rudimentaire au premier abord, leur objectif rencontre un succès immédiat et énorme. the White Stripes s’assimilent aux courants punk et blues, mais le courant sous-jacent à tout leur travail relève de la quête de simplicité mentionnée plus haut, d’un amour de la musique folk américaine, et d’une approche soignée via des textes, intrigants, chargés d’émotion et évocateurs, totalement absents du punk ou du rock garage moderne. © Chris Handyside /TiVo