Biographie

The xx, créé à Londres en 2005, est un groupe de rock aux sonorités épurées le rapprochant parfois de la musique minimaliste. Oliver Smith (au chant et à la basse) et Romy Madley-Croft (au chant et à la guitare) ont fondé le groupe (d'abord duo) à l'âge de 15 ans. Baria Qureshi (guitare et synthétiseur) les rejoignit en 2005 alors qu'ils commençaient à se produire sur scène, et à son tour Jamie Smith (synthétiseurs et boîte à rythmes) un an plus tard. Leur premier album éponyme, XX, qu'ils produisent eux-mêmes, sort en août 2009 et en novembre Baria Qureshi quitte le groupe. La musique de l'album fut largement utilisée à la télévision et dans les médias, comme par exemple 24/7, Person of Interest, la diffusion des Jeux olympiques d'hiver de 2010 de la NBC, dans les séries Cold Case, Affaires classées etc. En septembre 2010, le premier album du groupe remporta le "Mercury Music Prize", étant nommé meilleur album anglais et irlandais de l'année.