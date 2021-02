Biographie

Thelma Houston est une chanteuse soul dont le moment de gloire reste « Don't Leave Me This Way », n°1 américain en 1977 pour la firme Tamla Motown. Elle a ensuite logiquement embrassé la dance avec un album produit par Jimmy Jam & Terry Lewis en 1984 (Qualifying Heart). Après une longue pause, elle revient avec A Woman's Touch en 2007. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015