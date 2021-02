Biographie

« The Genius of Modern Music », « The Priest », « The Mad Monk », autant de surnoms pour Thelonious Sphere Monk, parfois à des fins promotionnelles comme le premier cité, ornant les pochettes des albums Blue Note du pianiste, soit pour caractériser un artiste qui a du faire face pendant plusieurs décennies à l’incompréhension du public et de la critique, quelquefois au mépris, la plupart du temps au scepticisme basé sur une réputation d’autiste excentrique qu’il n’a jamais cherché à démentir. © ©Copyright Music Story Pierre-Emmanuel Seguin 2015