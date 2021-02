Biographie

Né en 1987, Theophilus London commence à entrer dans le monde musical en 2008. En 2009, le rappeur américain originaire de Brooklyn sort la compilation This Charming Mixtape, puis son premier EP, en 2011, Lovers Holiday entre autres avec Dave Sitek de TV On The Radio. Son premier album, Timez Are Weird These Time, est mixé par Dan Carey (producteur de M.I.A., Kylie Minogue, Franz Ferdinand, Miles Kane…). London est un artiste qui aime voyager ; entre New York, Paris, et Palm Springs, le natif de Trinidad et Tobago ne cesse de répéter qu’il veut découvrir de nouveaux horizons, aussi bien au niveau personnel que musical. Le migrateur exprime même son désir de changement régulier dans ses disques puisqu’il les modifie jusqu’à la toute dernière minute d’enregistrement.Grâce à ses allées et venues, Theophilus London fait de nouvelles rencontres, comme l’auteur-compositeur Leon Ware (producteur de Marvin Gaye, Michael Jackson, Quincy Jones), qui lui inspira la chanson Water Me sur son deuxième album, Vibes, sorti en 2014. Cet opus dédié à sa tante défunte fut d’ailleurs produit par deux figures éminentes du milieu musical ; Leon Ware, donc, et Kanye West. Entre R’n’B, soul, rap, et électro, l’américain refuse de se laisser enfermer dans un seul genre. Ses influences ne permettent pas plus de le classer puisqu’il écoute aussi bien Prince que les Smiths ou Kraftwerk. En 2011, Theophilus London a même joué au Festival International de jazz de Montréal, où la Gazette de Montreal le qualifie de « très grand ».© HR/Qobuz