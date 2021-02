Biographie

Le groupe canadien Theory of a Deadman, formé autour du chanteur et guitariste Tyler Connolly, est découvert en 2001 par Chad Kroeger, leader de Nickelback, qui co-produit le premier album homonyme, détenteur d'un Juno Award. Son rock alternatif, soudé et semé de déviations hard rock et post-grunge, séduit les concepteurs du jeu vidéo Farenheit qui sélectionnent certains thèmes de l'album Gasoline (2005), produit par Howard Benson, tout comme les trois suivants Scars & Souvenirs (2008), The Truth Is... (2011) et Savages (2014), qui comprend une apparition d'Alice Cooper sur le morceau-titre. En 2017 suit Wake Up Call, dans la même veine que les albums précédents. Deux ans plus tard, la formation s'associe avec le producteur Martin Terefe et s'installe en studio à Londres pour mettre sur pied un nouvel album, Say Nothing. Il est publié en 2020 et accompagné d'un single, « History of Violence » qui évoque les violences domestiques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020