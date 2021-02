Biographie

Né à Paris de la rencontre en 2012 de la chanteuse Adélaïde Chabannes de Balsac et du musicien Raphaël Faget-Zaoui, le projet electropop Therapie TAXI prend forme en 2016 avec l'arrivée de Renaud Bizart (batterie), menant à l'enregistrement d'une poignée de titres dont quatre aboutissent sur le maxi EP, publié en 2017 chez Panenka Music. Si "Coma idyllique" attire l'attention, c'est Hit Sale, premier opus publié en 2018 et propulsé par son morceau titre en compagnie du rappeur belge Roméo Elvis qui voit le groupe exploser, initiant un séjour de plus de quatre-vingt-quinze semaines dans les charts et une tournée ad hoc, menant à l'intégration au projet des musiciens de scène Vincent Duteuil et Ilan Rabaté. Fin 2019, Therapie TAXI revient avec Cadavre exquis, second effort studio porté par l'extrait "Candide Crush". © TiVo